Мохнаткина, Гольцов и Колесник выступят на PFL 5, стали известны соперники

Трое российских бойцов узнали соперников в Гран-при на турнире PFL 5: 2023 Regular Season, который должен состояться 17 июня.
Российский боец-тяжеловес Денис Гольцов встретится с представителем Кабо-Верде Йорганом Де Кастро. В активе россиянина 30 побед и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Де Кастро выиграл десять боёв и потерпел четыре поражения.
Марина Мохнаткина, выступающая в полулёгком весе, проведёт бой с американкой Евелин Мартинс. Мохнаткина одержала девять побед и потерпела три поражения. У Мартинс в ММА пять побед и ни одного поражения.
Елена Колесник также выступает в полулёгком весе, её соперницей станет Йоко Хигаши. У Колесник восемь побед при пяти поражениях, ещё один бой признан несостоявшимся. Рекорд Хигаши — восемь побед и три поражения.
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