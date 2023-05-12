Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мохнаткина, Гольцов и Колесник выступят на PFL 5, стали известны соперники

Мохнаткина, Гольцов и Колесник выступят на PFL 5, стали известны соперники
Аудио-версия:
Комментарии

Трое российских бойцов узнали соперников в Гран-при на турнире PFL 5: 2023 Regular Season, который должен состояться 17 июня.

Российский боец-тяжеловес Денис Гольцов встретится с представителем Кабо-Верде Йорганом Де Кастро. В активе россиянина 30 побед и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Де Кастро выиграл десять боёв и потерпел четыре поражения.

Марина Мохнаткина, выступающая в полулёгком весе, проведёт бой с американкой Евелин Мартинс. Мохнаткина одержала девять побед и потерпела три поражения. У Мартинс в ММА пять побед и ни одного поражения.

Елена Колесник также выступает в полулёгком весе, её соперницей станет Йоко Хигаши. У Колесник восемь побед при пяти поражениях, ещё один бой признан несостоявшимся. Рекорд Хигаши — восемь побед и три поражения.

Материалы по теме
Хайбулаев получил нового соперника на турнире PFL 4
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023