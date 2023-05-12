Экс-чемпион UFC Робби Лоулер завершит карьеру после UFC 290
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Робби Лоулер завершит карьеру после боя на турнире UFC 290. Там он проведёт бой с Нико Прайсом.
«Я познакомился с Робби Лоулером, когда ему было 19 лет. На турнире UFC 290 он проведёт последний бой в своей потрясающей 22-летней карьере», — сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальных сетях.
Кроме того, за день до боя Лоулер будет официально включён в Зал славы UFC.
Робби Лоулер за свою карьеру провёл 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 30 побед и потерпел 16 поражений. Ещё один бой признан несостоявшимся.
Лоулер был чемпионом UFC с 2014 по 2016 год.
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