Экс-чемпион UFC Робби Лоулер завершит карьеру после UFC 290

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Робби Лоулер завершит карьеру после боя на турнире UFC 290. Там он проведёт бой с Нико Прайсом.

«Я познакомился с Робби Лоулером, когда ему было 19 лет. На турнире UFC 290 он проведёт последний бой в своей потрясающей 22-летней карьере», — сообщил президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, за день до боя Лоулер будет официально включён в Зал славы UFC.

Робби Лоулер за свою карьеру провёл 47 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 30 побед и потерпел 16 поражений. Ещё один бой признан несостоявшимся.

Лоулер был чемпионом UFC с 2014 по 2016 год.