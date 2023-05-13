Магомед Умалатов и Магомед Магомедкеримов выступят на турнире PFL 6

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Умалатов и Магомед Магомедкеримов примут участие в Гран-при на турнире PFL 6: 2023 Regular Season, который состоится 24 июня.

Магомед Умалатов — непобеждённый российский боец в полусреднем весе. Его следующим соперником станет мексиканец Наиб Лопес Миранда. Всего в активе Умалатова 13 побед и ни одного поражения в ММА. Миранда, в свою очередь, тоже не проигрывал. У него 16 побед.

Полусредневес Магомед Магомедкеримов на этом же турнире проведёт бой с Давидом Завадой. Магомедкеримов одержал 31 победу и потерпел шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах. У Завады 18 побед при восьми поражениях в ММА.