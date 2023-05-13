Магомед Умалатов и Магомед Магомедкеримов выступят на турнире PFL 6
Поделиться
Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Умалатов и Магомед Магомедкеримов примут участие в Гран-при на турнире PFL 6: 2023 Regular Season, который состоится 24 июня.
Магомед Умалатов — непобеждённый российский боец в полусреднем весе. Его следующим соперником станет мексиканец Наиб Лопес Миранда. Всего в активе Умалатова 13 побед и ни одного поражения в ММА. Миранда, в свою очередь, тоже не проигрывал. У него 16 побед.
Полусредневес Магомед Магомедкеримов на этом же турнире проведёт бой с Давидом Завадой. Магомедкеримов одержал 31 победу и потерпел шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах. У Завады 18 побед при восьми поражениях в ММА.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
00:50
-
00:11
- 12 мая 2023
-
23:28
-
22:40
-
22:00
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
-
13:13
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:20
-
11:56
-
11:39
-
10:55
-
10:17
-
10:06
-
09:44
-
09:14
Партнерский контент