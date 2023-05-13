Атлетическая комиссия штата Невада отстранила от соревнований девять бойцов PFL

По данным ESPN, девять бойцов PFL были временно отстранены от соревнований Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), и на заседании комиссии в ближайшую среду, 17 мая, их дисквалификация будет продлена.
Среди отстранённых трое выступают в тяжёлом весе — россиянин Ризван Куниев, бразильцы Бруно Каппелоцца и Сезар Феррейра, четверо в полутяжёлом — ирландец Уилл Флери, бразилец Тиаго Сантос, поляк Кшиштоф Йотко, ливанец Мохаммад Фахреддин, и двое в полулёгком — мексиканец Алехандро Флорес и представляющий Австрию Даниэль Торрес. Из-за временного отстранения они, скорее всего, лишатся права выступать в регулярном сезоне PFL, который начнётся в июне.
Официальные причины дисквалификации не будут обнародованы до заседания NSAC. Отстранение бойцов является бессрочным до проведения дисциплинарных слушаний или вынесения решения по соглашению с комиссией.
Ранее на этой неделе PFL внесла существенные корректировки в составы участников боёв, заявив, что придерживается политики нулевой терпимости в отношении использования запрещённых субстанций и ведёт переговоры с Антидопинговым агентством США о запуске соответствующей программы.
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