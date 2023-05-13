Стерлинг: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о российском непобеждённом бойце Умаре Нурмагомедове.
«Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент, в нынешней точке Пётр сделал намного больше, вы это видите. Стилистически Умар, может быть, стал бы ещё одной жёсткой ночью для Яна», — сказал Стерлинг в видео на YouTube-канале.
На данный момент Умар Нурмагомедов провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 16 побед. Он располагается на 11-м месте в рейтинге UFC.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Умар получил нового соперника, но не раскрыл его имя.
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