Стерлинг: Умар Нурмагомедов — будущий чемпион

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о российском непобеждённом бойце Умаре Нурмагомедове.

«Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент, в нынешней точке Пётр сделал намного больше, вы это видите. Стилистически Умар, может быть, стал бы ещё одной жёсткой ночью для Яна», — сказал Стерлинг в видео на YouTube-канале.

На данный момент Умар Нурмагомедов провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 16 побед. Он располагается на 11-м месте в рейтинге UFC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Умар получил нового соперника, но не раскрыл его имя.