Шон О’Мэлли: пересмотрел бой Стерлинга и Сехудо, 4-1 в пользу Алджо

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли изменил мнение по поводу титульного поединка между обладателем чемпионского пояса в дивизионе Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Поединок возглавил турнир UFC 288 и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. На пресс-конференции после боя О’Мэлли заявил, что, по его мнению, перед пятым раундом в бою вёл Сехудо — 3-1.

«Я пересмотрел бой Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо. 4-1 в пользу Алджо. С ума сойти, насколько отличается бой вживую и при просмотре по телевизору», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Алджамейн Стерлинг проведёт свой следующий бой именно с О’Мэлли. Ожидается, что поединок состоится в августе.