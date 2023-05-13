Усман Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со следующим претендентом на титул Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со своим следующим соперником Брентом Примусом.

Американец одержал победу единогласным решением судей над Мансуром Барнауи на турнире Bellator 296, который прошёл 12 мая в Париже. Этот поединок был четвертьфиналом Гран-при лёгкого веса. После боя в клетку с поясом вышел Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов и Брент Примус

Усман Нурмагомедов и Брент Примус

Усман Нурмагомедов свой последний поединок провёл 10 марта с Бенсоном Хендерсоном и выиграл в первом раунде удушающим приёмом. Всего у россиянина 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее Примус высказался о возможном поединке с Усманом Нурмагомедовым.