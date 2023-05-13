Фигейреду не будет драться на UFC 290, несмотря на анонс от Даны Уайта
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду не выступит на турнире UFC 290, который пройдёт в июле.
Ранее Дана Уайт анонсировал кард турнира, и там был поединок Дейвисона с Манелом Капе. Однако бразильца по-прежнему не допускают до участия в боях.
«Несмотря на анонс от Даны Уайта, Фигейреду сообщил мне, что его бой на UFC 290 не состоится. По словам бойца, врачи всё ещё не разрешают ему драться», — написал журналист Гильерме Круз на своей странице в социальных сетях, сославшись на бразильца.
Ранее Фигейреду уже сообщал, что его бой с Капе не состоится. Дейвисон получил травму глаза в поединке с Брэндоном Морено в начале года и по-прежнему не восстановился до конца.
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