Все билеты на турнир RCC 15 с главным боем Штырков — Романкевич проданы
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Сегодня, 13 мая, в Екатеринбурге пройдёт 15-й по счёту номерной турнир RCC. Тысячи фанатов смешанных единоборств и кикбоксинга соберутся на арене «Уралец», чтобы увидеть 11 поединков.
Главным событием шоу станет поединок между российским бойцом Иваном Штырковым и белорусским кикбоксёром Петром Романкевичем. Стоит отметить, что Штырков дебютирует в кикбоксинге и возвращается в тяжёлый вес. Бой продлится три раунда по три минуты.
Изначально турнир должен был возглавить поединок Штыркова с Виктором Немковым, которого в итоге и заменил Романкевич.
В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад. Те, кто не попадёт на трибуны, смогут увидеть шоу в прямом эфире на телеканале UDAR. Начало турнира — в 17:00.
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