«Хотите увидеть кое-что мерзкое?» Эллиотт рассказал, как жена изменила ему с лучшим другом

36-летний американский боец UFC Тим Эллиотт, выступающий в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях, опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал неприятную историю из личной жизни.

Спортсмен выложил фото супруги (бойца Джины Мазани. — Прим. «Чемпионата»), которую обвинил в измене.

«Хотите увидеть кое-что мерзкое? Это моя жена читает клятву любви и верности моей дочери на нашей свадьбе. Парень, держащий микрофон — мой лучший друг, боец Кевин Крум. Моя жена изменила мне с этим парнем в ту же ночь. И у них были отношения на протяжении всего нашего брака», — написал Эллиотт.

Фото: Соцсети Тима Эллиотта

Напомним, свой последний бой Тим Эллиотт провёл 5 марта 2022 года на UFC 272 в Лас-Вегасе, одержав победу над россиянином Тагиром Уланбековым единогласным решением судей.