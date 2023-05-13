Промоутер Усика назвал условие, при котором возможны переговоры по бою с Фьюри
Поделиться
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, прокомментировал слухи о возможном поединке его подопечного с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри в декабре.
«Сейчас мы концентрируемся на Дюбуа, который является нашим следующим шагом. Все остальное возможно только после победы Усика.
Представители Фьюри говорят, что у них были переговоры саудовцами по поединку Фьюри — Усик в декабре. Это не мы. У нас не было переговоров», — приводит слова Красюка Fightnews.info.
Напомним, в начале этого года стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри долгое время вели переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но так и не пришли к соглашению.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
12:31
-
12:21
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
10:38
-
10:16
-
09:42
-
09:25
-
02:22
-
02:21
-
01:27
-
00:50
-
00:11
- 12 мая 2023
-
23:28
-
22:40
-
22:00
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
Партнерский контент