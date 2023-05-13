Промоутер Усика назвал условие, при котором возможны переговоры по бою с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, прокомментировал слухи о возможном поединке его подопечного с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри в декабре.

«Сейчас мы концентрируемся на Дюбуа, который является нашим следующим шагом. Все остальное возможно только после победы Усика.

Представители Фьюри говорят, что у них были переговоры саудовцами по поединку Фьюри — Усик в декабре. Это не мы. У нас не было переговоров», — приводит слова Красюка Fightnews.info.

Напомним, в начале этого года стороны Александра Усика и Тайсона Фьюри долгое время вели переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, но так и не пришли к соглашению.