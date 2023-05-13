Чимаев — Камару Усману: я уважаю тебя, но ты постарел и пришло моё время

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в очередной раз обратился к бывшему чемпиону UFC в полусредней весовой категории Камару Усману.

«Камару Усман, я уважаю тебя. Ты был одним из лучших. Но ты знаешь, что уже постарел и знаешь, что настало моё время», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях, отметив Усмана.

Ранее бойцы намекали на то, что согласовали очный поединок. При этом президент UFC Дана Уайт уже говорил, что не хочет видеть этот бой в промежуточном весе.

В активе Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Камару Усман провёл в ММА 23 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел три поражения, причём два из них — в последних двух поединках.