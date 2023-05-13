Непобеждённый боец Гулян: россияне будут доминировать не только в UFC, а во всех лигах

Россиянин Морис Болеян является одним из самых опасных бойцов в наилегчайшем весе в лиге ONE. Об этом заявил непобежденный боец ММА Армен Гулян.

«Морис — молодец. Сильный соперник не продержался против него и раунда. Он реализовал свои сильные стороны, за счёт своих навыков борьбы не оставил бразильцу и шанса на победу. У Мориса не только хорошая борьба, но и отличная взрывная ударная мощь.

Я думаю, весь дивизион наилегчайшей весовой категории в ONE напрягся, и все понимают, кого стоит опасаться после такого дебюта. В ближайшие годы не только в UFC, но и во всех топовых мировых лигах наши бойцы будут доминировать», — приводит слова Гуляна пресс-служба «Нашего дела».

Ранее россиянин Морис Болеян досрочно победил бразильца Фелипе Сильву на турнире ONE FC.