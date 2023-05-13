Глава IBA Кремлёв заявил, что призовой фонд следующего ЧМ по боксу составит $ 10 млн

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв на встрече с боксёрами сборной России обратился к спортсменам и рассказал о том, что призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу существенно увеличится и составит $ 10 млн.
С 30 апреля по 14 мая проходит чемпионат мира по боксу 2023 года среди мужчин. Его призовой фонд составляет $ 5,2 млн.
«Призовой фонд следующего чемпионата мира составит 10 миллионов долларов. Я знаю, как для вас важно представлять свою страну, но не менее важно зарабатывать, обеспечивать себя и свои семьи. Сейчас мы впервые наградим боксеров, которые заняли пятые места на чемпионате мира. Ребята получат по три тысячи долларов. А на следующем чемпионате мира, боксеры, занявшие пятые места, получат по десять тысяч.
Также спортсмен, занявший призовое место на чемпионате, должен отдать 10% от полученных средств тренеру. Я хочу, чтобы тренеры тоже зарабатывали за счёт наших чемпионатов. Моя задача — сделать наш чемпионат мира самым главным турниром для боксеров. Для вас чемпионат мира должен стать не просто самым главным, а вы должны ждать наш турнир, благодаря нашим чемпионатам мира вы должны обеспечивать себя и свои семьи. Мы боремся за честность и прозрачность. Если вы столкнетесь с какой‑то несправедливостью, то обязательно сообщайте — мы будем разбираться по каждому факту. Вы можете сообщать лично мне. IBA — ваш боксёрский дом. У нас нет никакой политики, у нас только бокс. Мы будем защищать интересы боксёров, тренеров и федераций», — приводит «Матч ТВ» слова Кремлёва.
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