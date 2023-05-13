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Кормье предположил, почему бой Джонса с Миочичем до сих пор не анонсирован

Кормье предположил, почему бой Джонса с Миочичем до сих пор не анонсирован
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о переносе титульного поединка между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем и поделился мнением о том, почему бой до сих пор не анонсирован.

«Они хотят этот бой Джона со Стипе — это главная цель. Очевидно, что сейчас поединок не состоится. Каждый раз, когда планируется организовать большой бой, то встаёт финансовый вопрос. Речь ведь в данном случае идёт о двух величайших бойцах, и я уверен, что всё сводится к финансам. Джонс недавно получил новый контракт, так что можете представить, как он доволен. Это заставляет меня верить в то, что проблема на стороне Миочича. И в данной ситуации мне жаль, что Стипе теряет время. Когда он выйдет в октагон на «Мэдисон Сквер Гарден» в бою с Джонсом, ему будет 41 год», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Предположительно бой Джонса и Миочича состоится в ноябре этого года.

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