Стерлинг обвинил тренера Генри Сехудо в обмане

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг опроверг слова тренера бывшего обладателя поясов в двух дивизионах Генри Сехудо Эрика Альбаррачина.

Ранее Альбаррачин в программе The MMA Hour заявил, что бой Сехудо и Стерлинга собрал семьсот тысяч продаж платных трансляций.

«Мне сказали, что нам повезёт, если мы преодолеем отметку в двести пятьдесят [тысяч] проданных PPV, а ты лжёшь в прямом эфире, что мы сделали семьсот тысяч?», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо возглавлял турнир UFC 288, который прошёл в Ньюарке в ночь на 7 мая. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, Алджамейн в третий раз подряд защитил титул чемпиона в легчайшем дивизионе.