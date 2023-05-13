«С тех пор он этого не делает». Дэвид Хэй назвал переломный бой в карьере Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй назвал, по его мнению, переломный момент в карьере звёздного соотечественника Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

«Прошло уже определённое время с тех пор, как Джошуа не давал воли рукам. Нам нужно вспомнить о первом поединке с Энди Руисом. С тех пор Эй Джей не выбрасывал комбинации.

Он не сделал этого за 24 раунда с Усиком, за 12 раундов реванша с Руисом и за 12 раундов с Фраклином. Ему нужно вернуться к истокам и одержать победу. Это придаст ему увереннности перед встречей с Уайлдером», – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

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