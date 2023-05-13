Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджимагомедов — Мухийдин: когда финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямой эфир

Гаджимагомедов — Мухийдин: когда финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямой эфир
Комментарии

Завтра, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) состоится финальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг.

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и победитель мирового первенства 2019 года, россиянин Муслим Гаджимагомедов сразится с итальянцем Аззисом Аббесом Мухийдином. В полуфинале соревнований Гаджимагомедов победил раздельным судейским решением узбека Лазизбека Муллажонова.

Прямую трансляцию поединка Гаджимагомедов – Мухийдин проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец», начало финальной сессии – в 15:00 по московскому времени.

Напомним, также за золото мужского чемпионата мира по боксу – 2023 поборется россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023