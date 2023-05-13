Гаджимагомедов — Мухийдин: когда финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямой эфир

Завтра, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) состоится финальный поединок мужского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 92 кг.

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 и победитель мирового первенства 2019 года, россиянин Муслим Гаджимагомедов сразится с итальянцем Аззисом Аббесом Мухийдином. В полуфинале соревнований Гаджимагомедов победил раздельным судейским решением узбека Лазизбека Муллажонова.

Прямую трансляцию поединка Гаджимагомедов – Мухийдин проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец», начало финальной сессии – в 15:00 по московскому времени.

Напомним, также за золото мужского чемпионата мира по боксу – 2023 поборется россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг.