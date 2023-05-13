Фрэнсис Нганну намекнул на анонс следующего выступления
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный камерунец Фрэнсис Нганну намекнул в социальных сетях на анонс следующего выступления.
Боец опубликовал надпись с датой «16.05.2023».
Напомним, Нганну не выступал с января 2022 года, когда на турнире UFC 270 победил единогласным судейским решением бывшего одноклубника француза Сириля Гана.
В январе 2023 года Нганну покинул UFC, освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с сильнейшим промоушеном мира. В общей сложности в ММА Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Ранее Хамзат Чимаев обратился к Нганну с предложением.
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