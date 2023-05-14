Джонни Уокер победил Энтони Смита на турнире UFC on ABC 4

Завершился поединок основного карда турнира UFC on ABC 4, который в настоящий момент проходит в городе Шарлотт (Северная Каролина, США). Бывший претендент на титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит (35-17) встретился с бразильцем Джонни Уокером (19-7).

Уокер сделал ставку на работу первым номером, беспокоя Смита ударами ногами по этажам. Американец не форсировал события и время от времени успешно встречал соперника ударами руками навстречу.

В третьем раунде Смит упал после очередного удара по ноге, однако Уокер не пошёл на добивание, призвав соперника продолжить поединок в стойке.

По итогам трёх раундов победу единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27) одержал Джонни Уокер.