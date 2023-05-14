UFC on ABC 4, Розенстрайк — Алмейда: результаты всех боёв турнира

В ночь с 13 на 14 мая в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 4.
В главном событии бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Жаилтон Алмейда победил удушающим приёмом в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.
В соглавном событии бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер победил единогласным судейским решением бывшего претендента на чемпионский титул американца Энтони Смита.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
UFC on ABC 4. Основной кард:
Жаилтон Алмейда победил удушающим приёмом Жаирзиньо Розенстрайка (раунд 1);
Джонни Уокер победил единогласным решением Энтони Смита;
Иан Гарри победил нокаутом Даниэля Родригеса (раунд 1);
Карлос Ульберг победил техническим нокаутом Игоря Потерю (раунд 1);
Алекс Мороно победил удушающим приёмом Тима Минса (раунд 2).
Предварительный кард:
Мэтт Браун победил нокаутом Курта Макги (раунд 1);
Карл Уильямс победил единогласным решением Чейза Шермана;
Дуглас Силва де Андраде победил единогласным решением Коди Стаманна;
Мэнди Бём победила раздельным решением Чи Её Ким;
Брайан Баттл победил нокаутом Габриэля Грина (раунд 1);
Тайнара Лисбоа победила удушающим приёмом Джессику-Роуз Кларк (раунд 3).
- 14 мая 2023
-
00:49
-
00:32
-
00:05
- 13 мая 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:58
-
22:00
-
22:00
-
20:50
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:11
-
18:59
-
18:42
-
17:23
-
16:58
-
16:22
-
15:28
-
15:13
-
14:33
-
13:56
-
13:38
-
13:16
-
12:31
-
12:21
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
10:38
-
10:16
-
09:42
-
09:25
-
02:22
-
02:21