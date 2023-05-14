UFC on ABC 4, Розенстрайк — Алмейда: результаты всех боёв турнира

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В ночь с 13 на 14 мая в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 4.

В главном событии бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Жаилтон Алмейда победил удушающим приёмом в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

В соглавном событии бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер победил единогласным судейским решением бывшего претендента на чемпионский титул американца Энтони Смита.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:

UFC on ABC 4. Основной кард:

Жаилтон Алмейда победил удушающим приёмом Жаирзиньо Розенстрайка (раунд 1);

Джонни Уокер победил единогласным решением Энтони Смита;

Иан Гарри победил нокаутом Даниэля Родригеса (раунд 1);

Карлос Ульберг победил техническим нокаутом Игоря Потерю (раунд 1);

Алекс Мороно победил удушающим приёмом Тима Минса (раунд 2).

Предварительный кард:

Мэтт Браун победил нокаутом Курта Макги (раунд 1);

Карл Уильямс победил единогласным решением Чейза Шермана;

Дуглас Силва де Андраде победил единогласным решением Коди Стаманна;

Мэнди Бём победила раздельным решением Чи Её Ким;

Брайан Баттл победил нокаутом Габриэля Грина (раунд 1);

Тайнара Лисбоа победила удушающим приёмом Джессику-Роуз Кларк (раунд 3).