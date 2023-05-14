Лаврентьев прокомментировал победу над Дантасом на RCC 15

Российский боец смешанных единоборств Денис Лаврентьев прокомментировал свою победу над Эдуардо Дантасом в рамках турнира RCC 15. Россиянин выиграл единогласным решением судей.

«Чётко все контролировал. На самом деле он плотно взял, но мы очень хорошо прорабатывали эти моменты именно с треугольником на тренировках. Я повернул шею, у меня было отверстие, чтобы дышать. И тут я обвёл его ногу. Я знал, что ещё полторы минуты, и он начнет затекать и менять позицию. Отлично всё получилось, как я и думал.

Тяжело прошла весогонка не только у меня, но и у моего оппонента. У нас у обоих стал вес на 300 граммов, в итоге мы договорились на 62. Поэтому обоюдное согласие было.

Наверное, закрыл последнее поражение, но немножко всё равно я недоволен боем. Конечно, соперник очень титулованный, очень опытный, пять раз защитить титул Bellator — это серьёзный результат. Хотелось завершить досрочно, но получилось как получилось. Крепкий парень. Скажу так: есть над чем работать, но, в принципе, тактика на бой была именно такая: два раунда стоять в стойке, не пропуская урона, а третий раунд безоговорочно забрать именно борьбой, именно контролем. Немножко третий раунд был скучноватый, тем не менее я выполнил свою задачу», — сказал Лаврентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.