Лаврентьев рассказал, до какого возраста планирует выступать на профессиональном уровне
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Российский боец смешанных единоборств Денис Лаврентьев ответил на вопрос о том, до какого возраста он планирует выступать на профессиональном уровне. Вчера, 13 мая, на RCC 15 россиянин одержал победу единогласным решением судей над Эдуардо Дантасом.
«На самом деле сейчас с каждым боем становится все тяжелее, в первую очередь весогонка. Она убивает организм. С каждым боем все тяжелее и тяжелее делать вес, из-за этого вымываются все витамины, кости слабеют. У меня уже было очень много операций, много травм. Пока здоровье позволяет, думаю, ещё повоюем. Сложно заглядывать вперёд, смотреть перспективы в плане карьеры и возраста. Пока не могу этого сделать», — сказал Лаврентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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