Расписание финалов ЧМ-2023 по боксу, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный соревновательный день на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин, в рамках которого состоятся финальные поединки соревнований.
Медали на турнире разыгрываются в 13 весовых категориях. За золотые медали также будут бороться два спортсмена из России — Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов.
Финальная сессия начнётся в 15:00 мск. Посмотреть все финальные поединки бойцов можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».
Соперником Атаева станет кубинец Альфонсо Домингес, их поединок начнётся ориентировочно в 17:03 мск.
Гаджимагомедов сразится с представителем Италии Аззисом Аббесом Мухийдином. Ориентировочно бой начнётся в 17:22.
- 14 мая 2023
-
10:16
-
09:45
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
08:31
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:05
- 13 мая 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:58
-
22:00
-
22:00
-
20:50
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:11
-
18:59
-
18:42
-
17:23
-
16:58
-
16:22
-
15:28
-
15:13
-
14:33
-
13:56
-
13:38
-
13:16
-
12:31
-
12:21
-
12:14