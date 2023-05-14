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Расписание финалов ЧМ-2023 по боксу, где смотреть прямой эфир

Расписание финалов ЧМ-2023 по боксу, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный соревновательный день на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин, в рамках которого состоятся финальные поединки соревнований.

Медали на турнире разыгрываются в 13 весовых категориях. За золотые медали также будут бороться два спортсмена из России — Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов.

Финальная сессия начнётся в 15:00 мск. Посмотреть все финальные поединки бойцов можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Соперником Атаева станет кубинец Альфонсо Домингес, их поединок начнётся ориентировочно в 17:03 мск.

Гаджимагомедов сразится с представителем Италии Аззисом Аббесом Мухийдином. Ориентировочно бой начнётся в 17:22.

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