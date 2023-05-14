Стали известны обладатели бонусов турнира UFC on ABC 4

13 мая в Шарлотт (США) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 4, или UFC Шарлотт, главным событием которого стал поединок в тяжёлой весовой категории между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.

Стали известны обладатели бонусов за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тыс. — Жаилтон Алмейда, Иан Гарри, Карлос Ульберг, Мэтт Браун и Брайан Баттл. Стоит отметить, что все перечисленные бойцы смогли завершить свои поединки уже в первом раунде

Жаилтон Алмейда выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Жаирзиньо Розенстрайка. Иан Гарри и Карлос Ульберг оформили победы техническим нокаутом над Даниэлем Родригесом и Игорем Потерей соответственно.

Мэтт Браун одержал 13-ю победу нокаутом в UFC, выиграв у Курта Макги, а Брайан Баттл за 14 секунд финишировал Габриэля Грина в своём дебютном бою в рамках промоушена.