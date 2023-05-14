Стали известны обладатели бонусов турнира UFC on ABC 4

13 мая в Шарлотт (США) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 4, или UFC Шарлотт, главным событием которого стал поединок в тяжёлой весовой категории между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.
Стали известны обладатели бонусов за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тыс. — Жаилтон Алмейда, Иан Гарри, Карлос Ульберг, Мэтт Браун и Брайан Баттл. Стоит отметить, что все перечисленные бойцы смогли завершить свои поединки уже в первом раунде
Жаилтон Алмейда выиграл удушающим приёмом в первом раунде у Жаирзиньо Розенстрайка. Иан Гарри и Карлос Ульберг оформили победы техническим нокаутом над Даниэлем Родригесом и Игорем Потерей соответственно.
Мэтт Браун одержал 13-ю победу нокаутом в UFC, выиграв у Курта Макги, а Брайан Баттл за 14 секунд финишировал Габриэля Грина в своём дебютном бою в рамках промоушена.
- 14 мая 2023
-
10:16
-
09:45
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
08:31
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:05
- 13 мая 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:58
-
22:00
-
22:00
-
20:50
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:11
-
18:59
-
18:42
-
17:23
-
16:58
-
16:22
-
15:28
-
15:13
-
14:33
-
13:56
-
13:38
-
13:16
-
12:31
-
12:21
-
12:14