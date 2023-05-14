Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

42-летний Мэтт Браун повторил рекорд UFC по количеству побед нокаутом

42-летний Мэтт Браун повторил рекорд UFC по количеству побед нокаутом
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Браун, выступающий в полусредней весовой категории UFC, повторил рекорд промоушена по количеству побед нокаутом.

На турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 4, или UFC Шарлотт, 42-летний Браун отправил в нокаут Курта Макги и, таким образом, одержал 13-ю победу нокаутом в рамках промоушена. Это повторение рекорда, который удерживал тяжеловес Деррик Льюис — теперь у обоих по 13 побед нокаутом. Браун получил бонус за лучшее выступление вечера в размере $ 50 тыс.

Кроме того, Мэтт Браун входит в пятёрку лучших в истории UFC по количеству досрочных побед. У Брауна 14 побед, у рекордсмена Чарльза Оливейры — 19.

Всего у Мэтта Брауна 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 20 поражений.

Материалы по теме
Стали известны обладатели бонусов турнира UFC on ABC 4
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023