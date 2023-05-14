Атаев — Домингес: во сколько финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный день чемпионата мира — 2023 по боксу среди мужчин, в рамках которого пройдут финальные поединки.

В весовой категории до 86 килограммов за золотые медали поборется российский боксёр Шарабутдин Атаев, соперником которого станет бронзовый призёр Олимпиады-2022 и победитель чемпионата мира 2021 года кубинец Альфонсо Домингес, который выступает под флагом Азербайджана.

Напомним, в полуфинале Атаев выиграл у Рохелио Ромеро единогласным решением судей.

Прямая трансляция поединка Атаев — Домингес ориентировочно начнётся в 17:03. Прямую трансляцию боя проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Также за золото чемпионата мира поборется ещё один россиянин, Муслим Гаджимагомедов, который выступает в категории до 92 килограммов.