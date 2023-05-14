Джонни Уокер: хотел подраться все три раунда со Смитом и проверить себя
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Бразильский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга полутяжёлой весовой категории UFC Джонни Уокер прокомментировал победу над американцем Энтони Смитом.
На турнире UFC on ABC Уокер выиграл у Смита единогласным решением судей.
«Я не хотел финишировать Смита, хотел подраться все три раунда с высококлассным бойцом, проверить себя. Показать свою защиту, ставить блоки. От быстрой победы я бы не получил никакого удовольствия. Что касается лоу-киков, то не только Смит страдал от них. Мне тоже было больно, но я ставлю подставки. Он пытался довести эти удары, но я блокировал. Что сказал Хиллу? Каждый раз при встрече я жму ему руку и говорю, что увидимся с ним на вершине», — сказал Уокер после боя.
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