Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от финалов чемпионата мира по боксу с участием россиян
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Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версии WBO Дмитрий Пирог высказался о предстоящих финалах чемпионата мира по боксу — 2023 среди мужчин.
В решающих поединках примут участие два российских боксёра — Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов.
«Ждём, конечно, золотые медали. Это основное и самое главное. Соответственно, хотелось бы обойтись без травм. Впереди у всей сборной очень большой этап. Если всё получится, будут Олимпийские игры. И мы понимаем, что чемпионат мира и континентальный чемпионат – это подготовительная часть», — сказал Дмитрий Пирог в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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