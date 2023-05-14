Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от финалов чемпионата мира по боксу с участием россиян

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версии WBO Дмитрий Пирог высказался о предстоящих финалах чемпионата мира по боксу — 2023 среди мужчин.

В решающих поединках примут участие два российских боксёра — Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов.

«Ждём, конечно, золотые медали. Это основное и самое главное. Соответственно, хотелось бы обойтись без травм. Впереди у всей сборной очень большой этап. Если всё получится, будут Олимпийские игры. И мы понимаем, что чемпионат мира и континентальный чемпионат – это подготовительная часть», — сказал Дмитрий Пирог в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.