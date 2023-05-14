Дмитрий Пирог высказался о судействе на чемпионате мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версии WBO Дмитрий Пирог поделился мнением о судействе на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин, который проходит в Ташкенте.
«Всегда судейский фактор присутствовал. Как ни крути, судейство в боксе, в единоборствах – это на 50% субъективное ощущение судей. И каждый человек это по-разному видит. Конечно, чем меньше судейских ошибок будет на крупных чемпионатах, тем больше выиграют единоборства и спорт. Люди отслеживают это всё, оно бросается в глаза.
Если говорить о предстоящих боях, с акцентом на то, что было в предыдущие дни… Нам всегда в советские годы озвучивали и тренеры, и функционеры: «Выигрывайте, будьте на голову выше, и вас никто не засудит!» Такая у нас была установка. Чтобы ни на кого не злиться, не сетовать на нечестное судейство. Просто выходите и пытайтесь быть на голову выше. И профессионально, и функционально, во всех аспектах. Поэтому я хочу пожелать нашим ребятам выходить, не думать о судействе и прикладывать максимум усилий, для того чтобы и зрители, и судьи увидели, что вы в разы лучше», — сказал Дмитрий Пирог в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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