Усик: рано или поздно бой с Фьюри состоится

Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик выразил уверенность в том, что он всё же проведёт бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Ранее представители боксёров вели переговоры о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира, но в итоге не пришли к соглашению.

«Для Фьюри бокс — это не только спорт, но и шоу. И есть фактор денег. Он о них всё время говорит и называет невероятные суммы, которые хочет получить за бой. Я считаю, что все эти громкие заявления — просто накал страстей. А так, чего ему бояться? Он профессиональный спортсмен. Даже проиграв, заберёт своё. Не секрет, что гонорары прописывают для обеих сторон. Если хочет тянуть интригу — его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок состоится рано или поздно. Всё решится в ринге», — цитирует Усика vRINGe.