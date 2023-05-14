Дрозд — о финалистах ЧМ: Гаджимагомедов должен безоговорочно побеждать. Атаев — красавчик

Российский спортивный функционер Григорий Дрозд дал прогнозы на предстоящие бои Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на чемпионате мира по боксу.

«Муслим, уверен, должен безоговорочно побеждать. Зрелый, с опытом, серебряный призёр Олимпийских игр. Всех знает, всё знает. Сила есть, опыт есть. Хороший сам, с данными. Я уверен, что сегодня у Муслима не должно быть больших трудностей.

Атаев – красавчик. Прошёл всех с запасом. Очень ждём два золота за сегодняшний день», — сказал Григорий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Атаев и Гаджимагомедов сразятся за золотые медали в своих весовых категориях (86 кг и 92 кг соответственно). Финальная сессия начнётся в 15:00 мск.