Дрозд — о финалистах ЧМ: Гаджимагомедов должен безоговорочно побеждать. Атаев — красавчик
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Российский спортивный функционер Григорий Дрозд дал прогнозы на предстоящие бои Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на чемпионате мира по боксу.
«Муслим, уверен, должен безоговорочно побеждать. Зрелый, с опытом, серебряный призёр Олимпийских игр. Всех знает, всё знает. Сила есть, опыт есть. Хороший сам, с данными. Я уверен, что сегодня у Муслима не должно быть больших трудностей.
Атаев – красавчик. Прошёл всех с запасом. Очень ждём два золота за сегодняшний день», — сказал Григорий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Атаев и Гаджимагомедов сразятся за золотые медали в своих весовых категориях (86 кг и 92 кг соответственно). Финальная сессия начнётся в 15:00 мск.
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