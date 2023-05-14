Дана Уайт: Жаилтон Алмейда, похоже, станет звездой тяжёлого веса

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт оценил победу бразильца Жаилтона Алмейды над Жаирзиньо Розенстрайком.

Бой возглавлял турнир UFC on ABC 4. Алмейда одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

«Мы искали вариант на главное событие и остановили свой выбор на этих парнях не просто так. Алмейда, похоже, станет звездой тяжёлого веса. Перевод в партер с захватом обеих ног — безумие. Когда он оказывается сверху, то ничего не ждёт, а идёт за победой. Я многого жду от Алмейды, он может стать особенным. Мы хотели собрать хороший кард. Уокер выиграл бой, хоть и не поразил никого. Алмейда сделал то, чего и ожидали. Иан Гарри тоже», — сказал Уайт на пресс-конференции.