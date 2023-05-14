Дана Уайт: Жаилтон Алмейда, похоже, станет звездой тяжёлого веса
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт оценил победу бразильца Жаилтона Алмейды над Жаирзиньо Розенстрайком.
Бой возглавлял турнир UFC on ABC 4. Алмейда одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.
«Мы искали вариант на главное событие и остановили свой выбор на этих парнях не просто так. Алмейда, похоже, станет звездой тяжёлого веса. Перевод в партер с захватом обеих ног — безумие. Когда он оказывается сверху, то ничего не ждёт, а идёт за победой. Я многого жду от Алмейды, он может стать особенным. Мы хотели собрать хороший кард. Уокер выиграл бой, хоть и не поразил никого. Алмейда сделал то, чего и ожидали. Иан Гарри тоже», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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