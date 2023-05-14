Тищенко оценил шансы сборной России по боксу на золотые медали чемпионата мира

Олимпийский чемпион, российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко высказался о шансах сборной России завоевать золотые медали на чемпионате мира по боксу — 2023, который проходит в Ташкенте.

«Ждём хорошего выступления и двух побед от наших боксёров. Хотим, чтобы они хорошо выступили. Будем стараться максимально болеть. Я сейчас тоже в Ташкенте нахожусь. Будем болеть и поддерживать их. Их опыт и мастерство должны им помочь в этом. У обоих есть хорошие шансы на победу. Муслим – лидер нашей команды, уже был чемпионом мира. Шарабутдин – молодой боксёр, но зарекомендовал себя на этом чемпионате мира, в полуфинале очень уверенно выиграл. Надеемся, что и финальный бой у него сложится. Он набрал ход, в хорошей спортивной форме находится, должен проходить кубинского азербайджанца. Хочется всем вместе слышать гимн нашей страны и петь его со спортсменами», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.