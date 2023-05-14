Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев прошли процедуру взвешивания перед финалами ЧМ

Российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии финальных поединков на чемпионате мира — 2023 среди мужчин в Ташкенте (Узбекистан).

Сегодня, 14 мая, пройдёт заключительный день соревнований.

Соперником Шарабутдина Атаева, выступающего в весовой категории до 86 килограммов, станет боксёр кубинского происхождения Альфонсо Домингес, который представляет Азербайджан. Их поединок начнётся ориентировочно в 17:03 по мск.

Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов, сразится с представителем Италии Аззисом Аббесом Мухийдином. Ориентировочно бой начнётся в 17:22.

Всего на чемпионате мира разыгрываются медали в 13 весовых категориях.