Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев прошли процедуру взвешивания перед финалами ЧМ
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Российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии финальных поединков на чемпионате мира — 2023 среди мужчин в Ташкенте (Узбекистан).
Сегодня, 14 мая, пройдёт заключительный день соревнований.
Соперником Шарабутдина Атаева, выступающего в весовой категории до 86 килограммов, станет боксёр кубинского происхождения Альфонсо Домингес, который представляет Азербайджан. Их поединок начнётся ориентировочно в 17:03 по мск.
Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов, сразится с представителем Италии Аззисом Аббесом Мухийдином. Ориентировочно бой начнётся в 17:22.
Всего на чемпионате мира разыгрываются медали в 13 весовых категориях.
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