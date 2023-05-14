Дана Уайт — об Иане Гарри: ирландцы не впервые выходят в звёзды UFC

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт высказался о победе ирландского непобеждённого проспекта Иана Гарри на турнире UFC on ABC 4.
Гарри выиграл нокаутом у Даниэля Родригеса. Для ирландца это 12-я победа в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
«Он здорово выглядел, против него выходил очень выносливый и опасный соперник, который и сам может похвастаться серьёзным потенциалом. Гарри был очень уверен в себе, этот парень готов покорить мир. Я уже успел поговорить с ним, он сказал, что готов драться с кем угодно и когда угодно. Сказал, что хочет побить всех парней в топ-10, в топ-5. Я хочу убедиться, что он заслуживает быть претендентом на титул. Ирландцы не впервые выходят в звёзды UFC. Дадим ему бой в Бостоне или Нью-Йорке, если продолжит в том же духе, доберёмся и до Ирландии», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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