Макгрегор пообещал поставить рекорд UFC по количеству нокаутов
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на поединок между Мэттом Брауном и Куртом Макги.
Бой прошёл в рамках турнира UFC on ABC 4 и завершился победой Брауна нокаутом в первом раунде. Таким образом, Мэтт оформил 13-й нокаут в UFC, сравнявшись с рекордсменом промоушена по данному показателю Дерриком Льюисом.
«Мэтт Браун в свои 42 года занимает первое место по количеству нокаутов в UFC — 13 нокаутов. Он и Деррик Льюис сравнялись. У меня сейчас восемь нокаутов в UFC, в возрасте 34 лет. Я побью этот рекорд», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
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