«Тебя ждёт избиение». Чемпион UFC Джамал Хилл обратился к Алексу Перейре

Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл обратился к экс-обладателю титула в средней весовой категории Алексу Перейре.

«Если смотреть с точки зрения справедливости ко всем остальным бойцам, то я бы сказал, что Алекс должен одержать победу, а потом получить титульный шанс. Но у его имени есть определённый вес, это может сыграть свою роль. Я не дурак и понимаю это. Но мне всё равно. Если ты, Алекс, получишь этот бой, то всё будет не так, как ты рассчитываешь. Здесь тебя ждёт серьёзное избиение, имей это в виду.

Не уверен, что Перейра может побить кого-то из топ-5. Я знаю этих ребят, и они круты. С ними придётся бороться, а это не его сильная сторона. Они могут драться, могут бороться, они все отличные грэпплеры. Но я в любом случае в восторге, потому что приход Перейры сделает дивизион более интригующим», — цитирует Хилла MMAJunkie.