Ковингтон: переведу Адесанью и буду избивать его с первой секунды до последней

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусредней весовой категории, заявил о претензиях на титул чемпиона в среднем весе, которым сейчас обладает Исраэль Адесанья.

«Это был бы грандиозный бой. Не думаю, что Исраэль сможет справиться со мной. Я переведу его и буду избивать с первой до последней секунды, пока он не сломается. Он не сможет справиться с королём кардио. Мне нравится этот бой, я бы хотел его провести. США против Новой Зеландии, или откуда он там, давайте сделаем это.

Не думаю, что он захочет драться с борцом такого высокого уровня. Не просто проведу ему тейкдаун, я проведу их пять тысяч, буду прямо перед ним и сломаю его. Если UFC это надо, я готов. Я забочусь о процветании организации», — приводит слова Ковингтона MMAFighting.