Ковингтон: переведу Адесанью и буду избивать его с первой секунды до последней

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусредней весовой категории, заявил о претензиях на титул чемпиона в среднем весе, которым сейчас обладает Исраэль Адесанья.
«Это был бы грандиозный бой. Не думаю, что Исраэль сможет справиться со мной. Я переведу его и буду избивать с первой до последней секунды, пока он не сломается. Он не сможет справиться с королём кардио. Мне нравится этот бой, я бы хотел его провести. США против Новой Зеландии, или откуда он там, давайте сделаем это.
Не думаю, что он захочет драться с борцом такого высокого уровня. Не просто проведу ему тейкдаун, я проведу их пять тысяч, буду прямо перед ним и сломаю его. Если UFC это надо, я готов. Я забочусь о процветании организации», — приводит слова Ковингтона MMAFighting.
- 14 мая 2023
-
16:27
-
15:22
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
13:55
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:27
-
12:10
-
11:53
-
11:45
-
11:30
-
10:55
-
10:30
-
10:16
-
09:45
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
08:31
-
01:20
-
00:49
-
00:32
-
00:05
- 13 мая 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:58
-
22:00
-
22:00
-
20:50