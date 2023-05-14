Дрозд отреагировал на золотые медали Гаджимагомедова и Атаева на чемпионате мира по боксу

Бывший чемпион мира в профессионалах россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победы соотечественников Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова на любительском мировом первенстве в Ташкенте (Узбекистан).
«Так и должно было быть, два золота. Отличное выступление от сборной России. Оцениваю выступление суперположительно. Для нас очень важно было завершить чемпионат мира с победами. Мы впервые за долгое время вышли с флагом и гимном. Полноценно, как это было всегда, традиционно. Показали отличный результат. Высокая конкуренция в боксёрском мире. Но у нас была отличная команда. Молодая, но уже опытная. Два золота и четыре бронзы – это отличный результат.
Поздравляю всю сборную, главного тренера Виктора Фархутдинова, его помощника, Татьяну Анатольевну Кириенко, всю федерацию. Знаю, сколько они вкладывают в развитие бокса в России. Я за них очень-очень рад», – сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 14 мая 2023
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