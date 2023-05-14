Дрозд считает, что призёры ЧМ-2023 должны стать основой олимпийской сборной по боксу

Бывший чемпион мира в профессионалах россиянин Григорий Дрозд высказался о формировании национальной команды к предстоящим Олимпийским играм после завершения чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан).
«Конечно, призёры ЧМ-2023 должны стать основой олимпийской сборной по боксу. Призёры мира – это суперэлита. Знаете, сегодня бронза – завтра золото. Причём и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Это лучшие в мире – в своём деле, в своих весах.
Главное, чтобы нас туда допустили, если учесть те интриги, которые происходят с альтернативной федерацией. Главное, чтобы МОК нас допустил. А если допустит, мы там составим конкуренцию однозначно. Будем бороться за самые высокие награды», – сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 14 мая 2023
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