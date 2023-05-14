Фото: Гаджимагомедов и Атаев показали золотые медали ЧМ по боксу

Победители мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), россияне Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов продемонстрировали золотые медали соревнований.

Фото: Федерация бокса России

Напомним, Атаев стал чемпионом в весовой категории до 86 кг, в финале победив раздельным решением бронзового призёра Олимпийских игр – 2020 и победителя мирового первенства 2021 года кубинца Альфонсо Домингеса, выступающего за Азербайджан.

Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг, в финальном поединке одолев раздельным решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина.

Помимо золотых медалей, спортсмены получили пояса от Международной боксёрской федерации (IBA) и сертификаты на $ 200 тыс.