Видео: гимн России прозвучал в честь победы Муслима Гаджимагомедова на ЧМ по боксу

Состоялась церемония награждения победителей и призёров финальной серии мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), прошедшей сегодня, 14 мая.

Так, победителем в весовой категории до 92 кг стал россиянин Муслим Гаджимагомедов, в финальном поединке одолевший раздельным решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина. В честь победы российского спортсмена прозвучал национальный гимн.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Федерации бокса России.

Напомним, несмотря на запрет МОК для боксёров Беларуси и России, касающийся выступления с национальной символикой, Международная боксёрская федерация (IBA) приняла решение разрешить бойцам из вышеуказанных стран принять участие на ЧМ в Ташкенте под своими флагами, что вызвало ряд санкций.