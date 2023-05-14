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Видео: гимн России прозвучал в честь победы Муслима Гаджимагомедова на ЧМ по боксу

Видео: гимн России прозвучал в честь победы Муслима Гаджимагомедова на ЧМ по боксу
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Состоялась церемония награждения победителей и призёров финальной серии мужского чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), прошедшей сегодня, 14 мая.

Так, победителем в весовой категории до 92 кг стал россиянин Муслим Гаджимагомедов, в финальном поединке одолевший раздельным решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина. В честь победы российского спортсмена прозвучал национальный гимн.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Федерации бокса России.

Напомним, несмотря на запрет МОК для боксёров Беларуси и России, касающийся выступления с национальной символикой, Международная боксёрская федерация (IBA) приняла решение разрешить бойцам из вышеуказанных стран принять участие на ЧМ в Ташкенте под своими флагами, что вызвало ряд санкций.

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