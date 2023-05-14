Сборная России завоевала два золота и четыре бронзы на ЧМ по боксу. Как оцените результат?

Завершился мужской чемпионат мира по боксу 2023 года, прошедший с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды:

Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг;

Шарабутдин Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг;

Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг;

Всеволод Шумков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг;

Дмитрий Двали завоевал бронзу в весовой категории до 54 кг;

Эдмонд Худоян завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг.

Медальный зачёт мужского ЧМ по боксу в Узбекистане (топ-5):

1. Узбекистан — 5-2-2;

2. Казахстан — 4-0-1;

3. Россия — 2-0-4;

4. Куба — 1-3-2;

5. Франция — 1-1-1.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сборная России завоевала два золота и четыре бронзы на ЧМ-2023 по боксу. Как оцените такой результат?»