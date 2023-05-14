Гаджимагомедов заявил, что завоевал золото ЧМ по боксу с травмированной ногой

Победитель мужского чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан) российский боксёр Муслим Гаджимагомедов сообщил, что вышел на финальный поединок, состоявшийся сегодня, 14 мая, с травмированной ногой.

Напомним, в финале соревнований Гаджимагомедов одолел раздельным судейским решением итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина, став чемпионом в весовой категории до 92 кг.

«У меня была травмирована нога, не мог на неё опираться. Но приняли решение боксировать, не сниматься. Я не мог опираться на неё, не мог ничего делать. Я очень рад, что смог победить. Это большая победа», – приводит слова Гаджимагомедов издание ТАСС.

По итогам ЧМ-2023 в Узбекистане сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте.