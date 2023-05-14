В Федерации бокса России подвели итоги выступления мужской сборной на ЧМ-2023

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступления мужской сборной на чемпионате мира 2023 года, прошедшем с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Напомним, российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.

«Мы планировали, что будет три золотые медали. Но немного не добрали. Конкуренция была очень серьёзной, будем делать выводы и расти. Выступление можно считать удовлетворительным», – приводит слова Кириенко издание ТАСС.

Ниже приведён список российских победителей и призёров ЧМ-2023 по боксу:

Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг;

Шарабутдин Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг;

Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг;

Всеволод Шумков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг;

Дмитрий Двали завоевал бронзу в весовой категории до 54 кг;

Эдмонд Худоян завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг.