В Федерации бокса России подвели итоги выступления мужской сборной на ЧМ-2023

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подвела итоги выступления мужской сборной на чемпионате мира 2023 года, прошедшем с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Напомним, российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды.
«Мы планировали, что будет три золотые медали. Но немного не добрали. Конкуренция была очень серьёзной, будем делать выводы и расти. Выступление можно считать удовлетворительным», – приводит слова Кириенко издание ТАСС.
Ниже приведён список российских победителей и призёров ЧМ-2023 по боксу:
Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг;
Шарабутдин Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг;
Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг;
Всеволод Шумков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг;
Дмитрий Двали завоевал бронзу в весовой категории до 54 кг;
Эдмонд Худоян завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг.
- 14 мая 2023
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