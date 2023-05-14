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Определился чемпион WBA в первом полусреднем весе

Определился чемпион WBA в первом полусреднем весе
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Сегодня, 14 мая, в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от PBC. В главном бою американец Роландо Ромеро (14-1, 12 KO) сразился за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с венесуэльцем Исмаэлем Барросо (24-3-2, 22 KO).

Поединок завершился победой Ромеро техническим нокаутом в девятом раунде, вызвавшей споры: изначально Барросо был отсчитан нокдаун после толчка, а затем, после непродолжительного размена, рефери и вовсе решил остановить поединок, несмотря на то что венесуэлец готов был продолжить.

Роландо Ромеро 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. В июле 2021 года стал временным чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг). Единственное поражение в карьере потерпел от рук именитого соотечественника Джервонты Дэвиса в мае 2022-го.

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