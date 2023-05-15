О’Мэлли: Сехудо повезло, что он проиграл Стерлингу, потому что я бы потушил ему свет
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Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях и соотечественником Генри Сехудо.
«Я считаю, что Генри повезло. Ему повезло, что он проиграл, потому что я бы потушил Генри свет. Он дерётся с поднятым подбородком. Уверен, вы видели пост Конора [Макгрегора] в социальных сетях, это было забавно, если учесть, кем Генри себя возомнил.
Не поймите меня неправильно, он хорош и у него отличное резюме, но он считает, что придумал игровой спарринг. Он считает себя невероятным парнем, и это раздражает», – сказал О’Мэлли в подкасте The MMA Hour.
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