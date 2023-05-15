RCC Hard: Фомич против Дауда — мы готовы устроить бой

В пресс-службе RCC Hard сообщили, что готовы организовать поединок между Олегом «Фомичом» Фомичёвым и Даудом «Стхански» Кельбихановым.

«Дауд против Фомича — это интересный поединок. Мы пока не делали оффера по поводу этого боя. Это топовые бойцы в одной весовой категории.

Этот поединок очень реален. Парни закатили крутые бои на RCC Hard. Думаю, что мы найдём общий язык с Top Dog, чтобы они отпустили Фомича и мы провели бы хороший бой.

Пожалуй, это будет одно из самых ожидаемых противостояний года в кулачке. И оно, скорее всего, пройдёт на нашей площадке», — сказали в пресс-службе RCC Hard в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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