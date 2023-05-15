Тренер по боксу объяснил первое место Узбекистана в медальном зачёте ЧМ-2023

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, поделился мнением о победе национальной команды Узбекистана в медальном зачёте на чемпионате мира 2023 года (пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали). Турнир проходил в столице Узбекистана городе Ташкенте.

«То, что Узбекистан завоевал целых пять золотых медалей… Да, это показатель уровня развития, но такое количество наград не совсем соответствует реальной силе сборной. Казахстан – молодцы. хотелось бы их поздравить, четыре золота — великолепный результат.

Да, некоторые бойцы из Узбекистана прошли турнир очень уверенно, в целом смотрелась команда здорово. Особенно по сравнению с прошлым чемпионатом мира, где у них было только одно серебро. Но с того времени Узбекистан усилился не так сильно, а разница в результатах заметная. Нельзя отрицать, что они сделали выводы, но и домашние стены им помогли», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.